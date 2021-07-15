شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: هداية ملاك قادرة على حصد ميدالية.. وهناك لاعبون يشاركون لكسب الخبرات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن وباء كورونا كان له تأثير سلبى على تحضيرات أبطال وبطلات مصر قبل المشاركة في طوكيو.

وقال هشام حطب خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "وباء كورونا كان له تأثير سلبى على تحضيرات أبطال وبطلات مصر قبل المشاركة في طوكيو، والمعسكرات الداخلية وتنظيم بطولات عالمية في مصر كانا بديلين عن المعسكرات الخارجية".

وتابع هشام حطب: "إعداد أبطالنا للأولمبياد كان على أسس علمية واستطعنا التأهل بـ134 لاعبا ولاعبة في 24 لعبة بدورة طوكيو وهى أكبر بعثة في تاريخ مصر الأوليمبى".

وأوضح هشام حطب: "هناك بعض اللاعبين واللاعبات يشاركون في طوكيو من أجل الحصول على خبرات تفيد في دورات قادمة".

وأضاف: "هداية ملاك قادرة على حصد ميدالية، ولكن منافساتها في هذه الدورة صعبة لأنها تلعب في وزن أكبر من وزنها وصعوبة قرعتها في طوكيو".

وتابع: "رقم إيهاب عبد الرحمن في الرمح قريب من الأرقام المرشحة لتحقيق ميداليات في طوكيو، حيث حصل على 85 والميداليات من 90 و95 ومتوقفة على حالته في هذا اليوم".

وأوضح: "سامح الدهان فارس رائع لكن تقدم جواده في العمر سبب استبعاده من منتخب الفروسية، والدهان استبدل حصانه في توقيت صعب لا يؤهله لدخول المنافسة الأولمبية".