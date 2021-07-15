شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الونش: المنتخب الأولمبي على قلب رجل واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حمدى الونش، مدافع منتخب مصر الأوليمبى، أن كل لاعبى المنتخب على قلب رجل واحد من أجل تقديم ما يليق باسم مصر في أولمبياد طوكيو المقبلة.

وقال محمود حمدى الونش خلال لقاء مع مراسل قناة "أون تايم سبورت": "يجب أن نحضر أنفسنا بشكل جيد لتقديم ما يليق باسم مصر والكرة المصرية، وأتمنى أن يدعمنا الجميع وأن نكون عند حسن ظنهم".

وعن غياب صلاح ومصطفى محمد، قال الونش: "بالتأكيد إضافة كبيرة للمنتخب، ولكن الآن نحن في أمر واقع، وكلنا على قلب رجل واحد من أجل رفع اسم مصر عاليا".

من جانبه، أكد أحمد حجازى مدافع منتخب مصر الأوليمبى، أن شوقى غريب المدير الفنى حسم مسألة شارة المنتخب ولا توجد مشكلة بسببها، قائلا: "هناك أولوية في الترتيب وشوقي غريب حسم الأمر منذ اليوم الأول وأنا سعيد بتواجدي معهم، ورمضان أخي الأصغر وقدم مجهودا كبيرا مع المنتخب منذ البداية وكان من الواضح دور رمضان منذ فترة فهو أحد قائدي المنتخب الأول".

وأوضح مدافع المنتخب: "عندما تحدث معى شوقى غريب كان الموضوع محسوم واشكره على اختياري والمشاركة لثاني مرة في الأولمبياد وأتمنى أن أكون إضافة قوية لهم وهو بمثابة نواة للمنتخب الأول، أتمنى إفادة المنتخب وأن نقدم بطولة جيدة".

وتابع: "موقف اتحاد جدة كان رائعا معي والعلاقات المصرية السعودية رائعة للغاية وبمجرد وصول الخطاب للنادي سألوني عن رغبتي وأبديت الموافقة وسار الأمر على نحو جيد".

وأضاف: "الهدف الأول الصعود من المجموعة والوصول لأبعد شيء في البطولة، وأي بطولة عالمية بها منتخبات قوية نحن بطل إفريقيا وبالطبع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا فرق قوية وكل مباراة صعبة وكل مباراة أهميتها في حصد النقاط الثلاثة والصعود للدور الثاني".

وعن غياب صلاح ومصطفى محمد، قال: "صلاح نجم كبير ومصطفى نجم المنتخب الأولمبي وبالطبع كانا سيشكلان إضافة قوية لنا وبالتأكيد كانت رغبتهما التواجد ولكن هذا ما حدث".