شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: عقوبات الزمالك دائما أكبر من المنافسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حازم إمام، نجم نادى الزمالك، أن الزمالك يتعرض لعقوبات مغلظة عن باقي المنافسين رغم تشابه الحالات قائلا: "مباراة الأهلي اللي اعتبرنا منسحبين فيها كان فى مشاكل في ماتش السوبر وحصل مشاكل طب ماتأجله، مش نظرية المؤامرة ده واقع مفيش تكافؤ ودايما العقوبات بتكون أعلى منهم".

وتابع إمام في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، على فضائية النادي الأبيض، مع الإعلامي خالد الغندور، اليوم، الأربعاء: "أيام جروس كنا بنلعب بـ14 لاعبا هم دول اللي قافل عليهم وبيلعب بهم كل المباريات وخسرنا الدوري وكنا متقدمين".

وأضاف إمام: "أخدت 8 ماتشات بسبب شد كارت من الحكم، وحد من عندهم شد التيشرت أخد 4، أنا معملتش حاجة صح وكنت غلطان بس العقوبة مختلفة وكان في أخطاء كتير من الحكم وحسيت بالضغط".

وأكمل إمام: "اتكلمت مع إمام عاشور بعد عقوبته هو مكانش ببشتم، واتعاقب 12 ماتش ومحدش بيتعاقب كدة ممكن تعاقبه ماليا أو تحرمه من المنتخب ما دي من ضمن المؤامرات بسبب إنه كان بيرقص بس".

ويتصدر الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، جدول الدوري 2021، برصيد 61 نقطة، من أصل 27 لقاء خاضها الفريق الأبيض في مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 -2021.