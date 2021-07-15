شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى: شارة "الكابتن" محسومة.. ورمضان أخى الأصغر وهدفنا الصعود من المجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حجازى، مدافع منتخب مصر المشارك مع المنتخب الأوليمبى في أولمبياد طوكيو، أن شوقى غريب حسم مسألة شارة المنتخب ولا توجد مشكلة بسببها.

وقال أحمد حجازي خلال لقاء مع مراسل قناة "أون تايم سبورت": "هناك أولوية في الترتيب وشوقي غريب حسم الأمر منذ اليوم الأول، وأنا سعيد بتواجدي معهم، ورمضان أخي الأصغر وقدم مجهودا كبيرا مع المنتخب منذ البداية وكان من الواضح دور رمضان منذ فترة فهو أحد قائدي المنتخب الأول".

وأوضح مدافع المنتخب: "عندما تحدث معى شوقى غريب كان الموضوع محسوما وأشكره على اختياري والمشاركة لثاني مرة في الأولمبياد، وأتمنى أن أكون إضافة قوية لهم وهو بمثابة نواة للمنتخب الأول، أتمنى إفادة المنتخب وأن نقدم بطولة جيدة".

وتابع: "موقف اتحاد جدة كان رائعا معي والعلاقات المصرية السعودية رائعة للغاية، وبمجرد وصول الخطاب للنادي سألوني عن رغبتي وأبديت الموافقة وسار الأمر على نحو جيد".

وأضاف: "الهدف الأول الصعود من المجموعة والوصول لأبعد شيء في البطولة، وأي بطولة عالمية بها منتخبات قوية نحن بطل أفريقيا وبالطبع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا فرق قوية وكل مباراة صعبة وكل مباراة أهميتها في حصد النقاط الثلاثة والصعود للدور الثاني".

وعن غياب صلاح ومصطفى محمد، قال: "صلاح نجم كبير ومصطفى نجم المنتخب الأولمبي وبالطبع كانا سيشكلان إضافة قوية لنا وبالتأكيد كانت رغبتهما التواجد ولكن هذا ما حدث".