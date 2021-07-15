شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: نشعر بالظلم نتيجة ضغط المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى حازم إمام، نجم نادى الزمالك، اعتراضه على جدول مباريات الدوري المضغوط هذا الموسم قائلا: "نشعر بالظلم نتيجة ضغط المباريات، إزاى ألعب ماتش أسوان قبل النهائي كأس مصر، وهناك فرق لم تلعب دور الـ16، والزمالك كان يلعب في أفريقيا واترفض يتأجله مباريات".

وتابع إمام في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، على فضائية النادي الأبيض، مع الإعلامي خالد الغندور، اليوم، الأربعاء: "فيريرا كان مدربا عالميا، عملنا ماتش ودي أول لما جه وماتش ودي مع الناشئين وفزنا 11 وكنا فرحانين لقيناه مصور الماتش، وقال دي مش طرق اللعب الصحيحة إزاي المهاجم بتاعنا عند خط الـ18 والمدافع عند خط الـ18 بتاعنا وكنا بنلعب في مساحة كبيرة".

وأضاف إمام: "تدربنا معه بعدها وعملنا ماتش ودي وبدانا نلعب في مساحه صغيرة ومنتعبش زي الأول، وزعلت جدا لما مشي فيريرا وكل اللعيبة حتى اللي مكانش بيلعب كان بيحبه".

ويتصدر الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، جدول الدوري 2021، برصيد 61 نقطة، من أصل 27 لقاء خاضها الفريق الأبيض في مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 -2021.