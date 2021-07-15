شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة اليوم.. لاعبو الأهلى يضربون محمد شريف احتفالا بمولوده الأول "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الأهلى بطريقة لطيفة بالنجم محمد شريف، مهاجم الفريق، بعد أن رزقه الله بالمولود الأول، الذى أطلق عليه اسم "شريف"، على هامش تدريبات الفريق، أمس الأربعاء، على ملعب كهرماء فى المغرب، استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، مساء السبت المقبل، فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا.



احتفال اللاعبين بمحمد شريف

ونشر الحساب الرسمى للأهلى، عبر تويتر، صور من احتفال اللاعبين بزميلهم، الذين انهالوا عليه بالضرب مزحا، صحبها بتعليق: "لقطة اليوم.. احتفال لاعبى فريقنا بشريف المولود الأول للاعبنا محمد شريف".





وتلقى محمد شريف مهاجم الأهلي خبرا سارا خلال تواجده بالمغرب رفقة بعثة الفريق الأحمر استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما رزق بمولوده الأول والذي أطلق عليه اسم "شريف".





ونشر محمد شريف صورة عبر حسابه على إنستجرام أعلن استقباله مولوده الأول "شريف" وكتب: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله يتم تتنزل الخيرات رزقني اليوم بمولود أسميته شريف محمد شريف، اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى".





ويتواجد شريف مع بعثة الأهلي بالمغرب لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.