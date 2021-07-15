شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: الأولمبياد مش سهلة وعاوزين نعمل حاجة لبلدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رمضان صبحى، لاعب بيراميدز والمنتخب الأولمبي، أن دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بطوكيو ويشارك بها المنتخب ليست سهلة على الإطلاق.

وقال صبحى فى تصريحات لبرنامج مساء أون على قناة أون تايم سبورت 2: "مجموعتنا صعبة والبطولة مش سهلة لكن كل اللاعبين لديهم هدف أن يحققون شيئا فى البطولة قائلا: "عاوزين نعمل حاجة كويسة لبلدنا ولنفسنا".

وأضاف العفيجى أنهم سيبذلون أقصى ما لديهم من جهد وتعب وفى النهاية تكون النتيجة بيد الله، كما كشف أنه يجب عليهم كمنتخب التركيز فى المباريات دون النظر للفرق الأخرى المشاركة فى البطولة.

ويفتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الأولمبياد بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو الجارى، ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28 يوليو.

وأدي المنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب مرانه على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، أطمأن خلاله الجهاز الفني علي جاهزية جميع اللاعبين قبل السفر إلى طوكيو، ويعد هذا المران هو الأخير للمنتخب باستاد القاهرة.