شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: الزمالك لا يستحق لجنة مؤقتة.. ورفضنا خوض لقاء أسوان لثلاثة أسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن اللجنة رفضت بشكل رسمى قرار اتحاد الكرة، بشأن موعد مباراة الأبيض وأسوان، فى نصف نهائى كأس مصر، قائلاً: "رفضنا القرار لثلاثة نقاط مُحددها، أبرزها مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية".

وتابع حسين لبيب خلال تصريحاته عبر تطبيق "كلوب هاوس"، مبدأ تكافؤ الفرص ينص على أنى عندما أكون فى دور نصف النهائى يجب أن أعرف من الطرف الأخر الذى سأواجه فى حالة التأهل للنهائى، والنقطة الثانية هى تساءل ماذا لو كان الزمالك لم يتأهل إلى نصف النهائى هل كان اتحاد الكرة سيأتى بمباراة فى بطولة ثالثة لوضعها فى هذا الموعد، أما النقطة الثالثة هى أننى كنادى يجب أن أعلم موعد نهاية البطولة لكى أعد لاعبى الفريق وفق هذا المُخطط".

وأشار رئيس الزمالك إلى أن البيان الذى أصدر هو اعتراض رسمى على قرار اتخذ من اتحاد الكرة وليس اعتراض على تصريحات خرجت من أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، لأن فى النهاية نادى الزمالك يرد على القرارات الرسمية ولا شأن لنا بالتصريحات التى يتم تداولها، قائلاً: "قرار الاعتراض على مباراة أسوان كان قرارا مؤسسيا لأن الإدارة رأت أن هناك ظلما واقعا على الزمالك فالقرار هنا حق لنادى الزمالك إداريًا دون الرجوع للجهاز الفنى"، مضيفًا: "بالنسبة لمواعيد جدول الدورى الممتاز، فهذا يكون حق للمدير الفنى باتريس كارتيرون، وعند عودته إلى القاهرة سيتم مناقشة هذا الأمر قبل الرد على هذا الشأن".

وبسؤاله عن الضمان لاستمرار الخطط التى يتم وضعها فى المرحلة الحالية فى حالة عدم تواجد حسين لبيب فى الانتخابات المقبلة، رد قائلاً: "الزمالك لا يستحق لجنة مؤقتة مثل التى أتواجد بها، ولكن أنا من أسباب إني أدخل هذه اللجنة طموحي أن أضع قواعد إدارية ربنا يكرم وأكون صح الأساس في نادي الزمالك لا بد أن يكون هناك مجلس إدارة منتخب لأن الزمالك أعلى من أى نادى ولا يستحق ما حدث وأن يكون هناك لجنة مؤقتة وأنا أرفض هذا المبدأ على الرغم من موافقتى على التواجد لأسباب معينة".

وأضاف: "نحن استكملنا على من قبلنا وضفنا فكرة أو فكرتين فقط، على ما كان يطبق بالفعل داخل نادى الزمالك لكن قمنا بتغيير طريقة التطبيق، ولم نقوم بعمل إعجاز كل ما قمنا به هو تطبيق الأفكار بطريقة منظمة".

واختتم: "التوقيت الذى تواجدنا فيه توقيت حذر جدًا ويجعلنا حذيرين فى أى قرار يمس فريق الزمالك أو الجهاز الفنى لأننا فى توقيت حذر نقوم فيه بالمنافسة على الدورى وبطولة كأس مصر"، متابعًا: "حتى فى تجديد عقود اللاعبين كان هناك منطق معين، وبالنسبة للصفقات الجديدة لا يجوز أن يتم الإعلان عنها لأننا فى وسط الدورى وفى مراحل أخيرة من المنافسة ولكن يجب أن أؤكد أن اللجنة لها اليد العليا فى اتخاذ قراراتها".