شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب: بعثة الأهلى على ما يرام وسهلنا كل الإجراءات قبل وبعد وصولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير مصر في المغرب، السفير أشرف إبراهيم، إن النادي الأهلي بدأ تدريبه الأول منذ ساعة استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، وأمور البعثة تسير على ما يرام، موضحا أنه ذهب إليهم للاطمئنان عليهم خاصة أنه لم يتمكن من استقبالهم في المطار وأناب عنه عددا من المسئولين في السفارة.