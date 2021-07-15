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سفير مصر بالمغرب: بعثة الأهلى على ما يرام وسهلنا كل الإجراءات قبل وبعد وصولها

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القاهرة - سامية سيد - قال سفير مصر في المغرب، السفير أشرف إبراهيم، إن النادي الأهلي بدأ تدريبه الأول منذ ساعة استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، وأمور البعثة تسير على ما يرام، موضحا أنه ذهب إليهم للاطمئنان عليهم خاصة أنه لم يتمكن من استقبالهم في المطار وأناب عنه عددا من المسئولين في السفارة.

 

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "البعثة معنوياتها مرتفعة للغاية، وهم وصلوا صباحاً وبدأوا التدريب مساء، وبالنسبة لإجراءات الوقاية من فيروس ، فإن دولة المغرب لديها إجراءات قوية لمواجهة ، وخلال الشهرين الماضيين كانت الحدود مغلقة وتم فتحها، ونسب الإصابات في حدود المعقول، وستقام مباراة نهائي أفريقيا بدون جمهور".

وقال: "نتواصل مع النادي الأهلي منذ أكثر من 10 أيام، وأنا على اتصال بالكابتن محمود الخطيب، وكان في البداية تصريح الطائرة الخاصة التي سيأتي بها الفريق إلى المغرب، ثم التنسيق من أجل إجراءات الوقاية الاحترازية والتنسيق مع الجانب المغربي، وكانت الأمور تسير بسلاسة، وسهلنا كل الإجراءات من أجل بعثة النادي الأهلي في المغرب".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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