شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع سيجيرو لتدريب فريق السلة خلفا لأوجستى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو نادى الزمالك مع الإسبانى كورو سيجيرو لتولى المهمة الفنية لفريق كرة السلة خلفا لمواطنه أوجستى بوش الذى رفض تجديد تعاقده.

ومن المنتظر أن يصل سيجيرو خلال الساعات القليلة المقبلة لوضع الرتوش النهائية على تعاقده مع الفريق الأبيض لقيادة سلة الزمالك فى الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقود وإنهاء إجراءات تدريبه فريق سلة الزمالك عقب انهاء الاتفاق على كافة التفاصيل فور وصوله.

من ناحية أخرى تعاقد الفريق الأبيض مع الناشئ خالد صلاح لاعب فريق 16 سنة بجزيرة الورد لتدعيم فريق الناشئين مع مشاركته مع الفريق الأول، خاصة أنه يلعب فى مركز 5.