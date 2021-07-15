شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: فيريرا مدرب عبقري ونقل الزمالك نقلة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام، نجم نادى الزمالك، أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك مدرب عبقري قائلا: "فيرير ا نقل الزمالك نقلة كبيرة وطور أشياء مهمة وكان مدربا عبقريا، ولو استمر كان صنع جيلا مثل الذى صنعه جوزيه مع الأهلى".

وتابع إمام في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، على فضائية النادي الأبيض، مع الإعلامي خالد الغندور، اليوم، الأربعاء: "اسمي حازم محمد عبد الحميد إمام، وسموني في قطاع الناشئين حازم إمام نسبة للإمبراطور حازم إمام وهو أمر ساعد في شهرتي ولكن لم يسمني والدي نسبة لحازم إمام فأنا مواليد 88 ولكن اسم حازم إمام ساعدني كثيرًا".

وأضاف إمام: "بدأت مشوارى الكروي في مركز المساك، وقعدت حتى وصلت لـ18 عاما لا أدخل قوائم الفريق أساسا، وموسم 2014 أهم مواسمى الكروية بعدما حصدنا الدورى والكأس".

ويتصدر الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، جدول الدوري 2021، برصيد 61 نقطة، من أصل 27 لقاء خاضها الفريق الأبيض في مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 -2021.