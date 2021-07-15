حجازي: نحن أبطال إفريقيا.. هدفنا في الأوليمبياد كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف أحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي المعار إلى اتحاد جدة السعودي عن سعادته بالانضمام إلى منتخب مصر الأوليمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو" الصيف الجاري.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال حجازي :"نحن أبطال إفريقيا، في أي بطولة عالمية تصعد المنتخبات القوية، ننافس منتخبات كبيرة في مجموعتنا، وكل المباريات صعبة".

وأضاف مدافع المنتخب الأوليمبي :"هدفنا الأول هو التأهل من المجموعة، ثم الذهاب إلى أبعد مدى ممكن في الأوليمبياد، ونتعامل مع الأمر خطوة بخطوة".

وعن غياب محمد صلاح ومصطفى محمد قال حجازي :"صلاح لاعب عالمي، ومصطفى محمد مهاجم قوي، بالتأكيد وجودهما كان سيشكل فارقاً لأنهما مهاجمان على أعلى طراز، لكننا لدينا فريق جيد الآن".

وأردف حجازي :"لم تكن هناك أي مشكلة حول انضمامي للمنتخب الأوليمبي، رحبت جداً بمكالمة شوقي غريب، ونادي اتحاد جدة لم يمانع بسبب العلاقات المصرية السعودية المتميزة".

وأنهى حجازي :"مسألة شارة القيادة تم حسمها منذ اليوم الأول من خلال شوقي غريب، رمضان قائد المنتخب الأوليمبي، وهو في قائمة القائد أيضاً في المنتخب الأول".