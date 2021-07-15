الونش: سنكون عند حسن ظن الجماهير في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك، أن المنتخب الأولمبي سيكون عند حسن ظن الجماهير، في أولمبياد طوكيو 2020.

ويعتبر الونش من الثلاثي الكبار الذي يشارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، بالإضافة إلى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وأحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي.

وقال الونش في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 1": "الكل مقدر المسؤولية، ونقدر المنتخبات القوية وان شاء الله نحضر لهم بشكل جيد ونقدم ما يليق بالكرة المصرية".

وأضاف: "لا يوجد أحد يلعب باسمه، ان شاء الله نقدم حاجة لمصر".

وتابع الونش: "صلاح إضافة لأي مكان، ومصطفى محمد لاعب مميز، ان شاء الله ربنا يكرمنا بالناس الموجودة معنا، نحن على قلب رجل واحد".

واختتم الونش: "أتمنى إن الكل يدعمنا ونكون عند حسن ظنهم، هنصحيهم من النوم بدري لكن هنبقى عند حسن ظنهم".