هدفا الأهلي والزمالك.. الرجاء: أغلقنا المفاوضات حول رحيمي ومالانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف رشيد الأندلسي رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي عن غلق باب التفاوض حول رحيل الثنائي سفيان رحيمي وبن مالانجو حتى انتهاء الموسم الجاري.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال الأندلسي :"نحتاج إلى كل لاعبينا في الوقت الحالي، موسمنا لم ينته بعد، أمامنا بطولة كأس الملك محمد السادس وكأس السوبر الإفريقي".

وأضاف الأندلسي :"أؤكد أن رحيمي وبن مالانجو باقيان حتى نهاية الموسم الجاري، ولا أعرف توقيت فتح باب التفاوض من جديد، لأن تركيزنا في الوقت الحالي هو إنهاء الموسم بمزيد من الألقاب".

وتابع رئيس الرجاء :"جمهورنا كبير ومتعطش دائماً للنتائج والألقاب، نحن نحب البطولات والانتصارات، وهدفنا إنعاش خزائن النادي ببطولة في نهاية الموسم قبل الحديث عن رحيل الركائز الأساسية".

وأشارت تقارير مغربية إلى استهداف النادي الأهلي التعاقد مع سفيان رحيمي، ونادي الزمالك للاعب الكونغولي بن مالانجو، وهو الأمر الذي أكد رئيس الرجاء أنه لن يتم قبل إنتهاء موسمه الجاري.

وعن العلاقة مع الأندية المصرية قال رشيد :"لسنا بأعداء، علاقتنا طيبة مع الأهلي وبيراميدز والزمالك، كرة القدم تجمعنا، لسنا بأعداء، الرياضة روح وفلسفة لتقريب الشعوب".

وأنهى رئيس الرجاء المغربي :"هنيئاً للنادي الأهلي بضم السلطان بدر بانون الذي يبلي بلاءً حسناً في مصر، وهذا محل فخر كبير بالنسبة لنا، نشعر بالانتماء دائماً للأندية التي يلعب لها المغاربة وخاصة أبناء الرجاء البيضاوي".