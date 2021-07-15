كاف يفتح تحقيقًا حول تجاوزات نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باب التحقيق في التجاوزات التي حدثت على هامش تسليم ميداليات نهائي الكونفدرالية الإفريقي، فيما اعتبره تجاوز في حق صورة إحدى بطولاته.

وقال كاف في بيان أصدره اليوم الأربعاء: "بعد الأحداث التي وقعت خلال نهائي كأس الكونفيدرالية بين الرجاء الرياضي وشبيبة القبايل في كوتونو ، يوم السبت 10 يوليو 2021 ، أعلن كاف عن فتح تحقيق تأديبي."

وأضاف: "بعد صافرة النهاية ، اقتحمت مجموعة من المشجعين الملعب وعرقلوا مراسم الميدالية وتسليم الكأس."

وواصل: "يدين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشدة هذه السلوكيات غير المقبولة والمضرة بصورة إحدى مسابقاته. وتم فتح تحقيقا تأديبيا لتحديد مسؤوليات هذه الانتهاكات وفرض عقوبات محتملة بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث."

وحقق الرجاء البيضاوي المغربي لقب الكونفدرالية بعد الفوز بنتيجة 2-1 على شبيبة القبائل.