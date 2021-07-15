عبدالله جمعة يتحدث عن.. الإصابة والتجديد.. افتعال المشاكل.. ورسالة للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك، إنه يعلم بحزن جمهور ناديه منه؛ لكونه ليس مع الفريق خلال الفترة الماضية ولكنه كان مُصابًا.

وأضاف جمعة، خلال حلوله ضيفًا بفضائية الزمالك:"سأعود بعد أيام للانضمام للفريق، كنت مُشتتًا ولكنني الآن أركز وسأكون موجودًا في الزمالك وأنا ليس لاعبًا فقط بل واحد من الجماهير، أنا تحت أمر نادي الزمالك وأوقع على بياض".

وتابع لاعب الزمالك:"لا أفتعل أي مشكلة مع أي مدرب، فاللاعب في النهاية هو من يخسر والمدرب في الملعب بالنسبة لي مثل الوالد في المنزل وأحب كل المدربين الذين تدربت معهم وكارتيرون سيرى عبدالله جمعة مختلفًا ولن يكون هناك أي مشاكل".

وتابع:"شيكابالا كان يتحدث معي كثيرًا خلال الفترة الماضية ويقول لي عد فاللاعبون والفريق والمدرب يحتاجون إليك، لا تستمع لأحاديث الرحيل عن النادي فأنت من مشجعي النادي قبل أن تكون لاعبًا به".

وأضاف:" أتشرف باللعب مع عبد الشافي وتحدث معي خلال فترة الإصابة وأن عودتي ستجعل الجميع يقف معي وحين أشاهده في الملعب أتعلم منه الكثير".

وأشار عبدالله، إلى أن شقيقه صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا يركز خلال هذه الفترة في الملعب، قائلاً:"أتمنى يأتي الزمالك وكان هناك مفاوضات معه أيام مرتضى منصور، والزمالك سيُضيف لصالح جمعة ولو جاء صالح للزمالك سيكون في مكان آخر وصالح ظلم نفسه".

وأتم جمعة تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير الزمالك جاءت:"أسف إذا رأيتكم مني غلطة، أوعدكم أنني سأعود أفضل مما كنت وسترون عبدالله الذي تعرفونه وأريد دعمكم".