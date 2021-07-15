الميركاتو الصيفي 2021 | فياريال يعزز هجومه بأحد نجوم الدوري الفرنسي

ضخت إدارة فياريال، حامل لقب الدوري الاوروبي، دماء جديدة في خط هجوم الفريق من الدوري الفرنسي، بالتعاقد مع لاعب نادي ريمس بولاي ديا بعقد طويل الأمد ينتهي في يونيو 2026.

وبدأ فياريال في استخدام أرباح الدوري الاوروبي الذي تُوج به بفارق ركلات الجزاء على حساب مانشستر يونايتد نهاية مايو الماضي، وأنفق مبلغ 12 مليون يورو لشراء عقد قلب الهجوم الفرنسي السنغالي بولاي ديا الذي يُجيد كذلك على الرواق الأيمن.

ولعب بولاي ديا 78 مباراة مع فريق ستاد ريمس في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، ليج آ، واستطاع تسجيل 24 هدفًا وصناعة 3 أهداف، كما سجل 4 أهداف في 4 مباريات ببطولة كأس فرنسا.

وشارك اللاعب صاحب الـ 24 عامًا في خمس مباريات دولية مع منتخب السنغال الأول، بواقع مباراتين خلال تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، وثلاث مباريات ودية أمام الرأس الأخضر وزامبيا والمغرب.

ويُعد بولاي ديا ثالث صفقات فياريال في الميركاتو الصيفي 2021 بعد المدافع الدولي الجزائري عيسى ميندي، والمدافع الارجنتيني الشاب خوان فويث.

ورحل عن فياريال هذا الصيف المهاجم الكولومبي المخضرم كارلوس باكا بالمجان إلى غرناطة، كما غادر خاومي فيسينت إلى ريال مايوركا، وأعير الثنائي تشافي كوينتيا وإيفان مارتين نونيز إلى ليجانيس وآلافيس – على الترتيب -.

وقال الموقع الرسمي لنادي فياريال «توصلنا إلى اتفاق رسمي مع ستاد ريمس لنقل المهاجم الفرنسي السنغالي بولاي ديا الذي سيرتدي اللون الأصفر في المواسم الخمسة المقبلة، وسيبدأ اللاعب التدرب مع زملائه الجدد يوم الاربعاء تحت قيادة المدرب أوناي إيمري في مقر التدريبات سوسيداد ديبورتيفا».

وستعقد إدارة فياريال مؤتمر صحفي لتقديم بولاي ديا إلى وسائل الإعلام اليوم الخميس 15 يوليو، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي.