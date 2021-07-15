الميركاتو الصيفي 2021 | غرناطة يُقدم باكا لخلافة سولدادو الراحل إلى ليفانتي

دعم نادي غرناطة الناشط في الدوري الاسباني الدرجة الأولى خط هجومه بالمهاجم الدولي الكولومبي السابق كارلوس باكا في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع فياريال الفائز ببطولة الدوري الاوروبي الموسم الماضي.

وتم تقديم كارلوس باكا على ملعب نادي غرناطة في حضور بعض الجماهير، اليوم الاربعاء 14 يوليو، ليصبح أول صفقات النادي في الميركاتو الصيفي 2021.

وجاء تعاقد غرناطة مع كارلوس باكا لتعويض رحيل المهاجم الاسباني المخضرم روبرتو سولدادو الذي قرر العودة إلى إقليم فالنسيا من بوابة نادي ليفانتي الملقب بالضفادع، في وقت سابق من سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وخاض كارلوس باكا 110 مباراة مع فياريال في الدوري الاسباني منذ انضمامه لصفوف الفريق على سبيل الإعارة من ميلان الايطالي في صيف 2017.

وتسبب 15 هدفًا سجلهم كارلوس باكا في أول مواسمه مع فياريال (الغواصات الصفراء)، في تحويل إعارته إلى عقد دائم من ميلان، لكنه في الثلاثة مواسم التالية خيب الآمال بقوة، حيث اكتفى بتسجيل 13 هدفًا فقط، ما عجل من رحيله قبل شهر واحد فقط من مواجهة فياريال لبطل دوري ابطال اوروبا تشيلسي في كأس السوبر الاوروبي.

وتُعد فترة باكا مع إشبيلية الأفضل في الدوري الاسباني، حيث سجل 34 هدفًا في 72 مباراة خلال موسمين فقط بالدوري الاسباني.

وخضع لاعب منتخب كولومبيا صاحب الـ 34 عامًا لفحص طبي يوم الثلاثاء، ومَثل أمام وسائل الإعلام المحلية مساء يوم الاربعاء في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب نويفو لويس كارمينيس.

وقال باكا في المؤتمر الصحفي «غرناطة يواصل النمو موسمًا بعد الآخر، شكرًا لجميع أفراد عائلة غرناطة الذين منحوني حبهم منذ يومي الأول هنا، أكثر ما دفعني هو رغبة مدراء النادي في انضمامي لهذا المشروع، ولا يخفي على أحد أن هذا الفريق ينمو يوم بعد يوم، ونحن هنا للقيام بواجبنا للاستمرار على هذا الطريق».