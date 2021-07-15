صفقات باريس سان جيرمان | دوناروما الصفقة السادسة بعد التتويج بيورو 2020

أضاف باريس سان جيرمان بطل يورو 2020 مع منتخب ايطاليا وأفضل لاعب في البطولة، جيانلويجي دوناروما، إلى قائمة تعاقداته خلال الميركاتو الصيفي 2021، مساء اليوم الاربعاء، بعقد طويل الأمد ينتهي في صيف 2026.

ويأتي انضمام جيانلويجي دوناروما بعد 3 أيام فقط من إعلان باريس سان جيرمان نجاحه في التعاقد مع المدافع الدولي الاسباني السابق سيرخيو راموس بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

ويُعد دوناروما رابع لاعب ينضم لصفوف باريس سان جيرمان بالمجان هذا الصيف بعد جيني فينالدوم وسيرخيو راموس وليني مانسيا، والذين انتهت عقودهم مع ليفربول وريال مدريد وجانجون – على الترتيب – الشهر الماضي.

وأنفق باريس سان جيرمان على صفقات صيف 2021 مبلغ 66 مليون يورو فقط حتى الآن على صفقاته الجديدة، بواقع 60 مليون يورو لشراء النجم المغربي أشرف حكيمي من انتر ميلان، و16 مليون يورو لتحويل إعارة نجم الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا إلى شراء كامل من بورتو.

وأنهى جيانلويجي دوناروما /22 عامًا/ مسيرة طويلة مع ميلان، بدأت مع فريق الناشئين عام 2013، ليتم تصعيده في عام 2015 وهو في سن ال16 عامًا.

واكتسب دوناروما الكثير من الخبرات خلال مسيرته الطويلة مع ميلان، حيث شارك في أكثر من 200 مباراة بمنافسات الدوري الايطالي، ويأتي انتقاله إلى باريس بعد 3 أيام فقط من وصوله للمباراة الدولية رقم 33 مع منتخب ايطاليا والتي شهدت تتويجه بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2020) بفارق ركلات الجزاء الترجيحية على حساب إنجلترا.

وتضمنت بطولة يورو 2020، حفاظه على نظافة شباكه في 3 مباريات، وإنقاذ ركلة جزاء ترجيحية واحدة في نصف النهائي ضد إسبانيا ثم ركلة جزاء أخرى في المباراة التي حسمت اللقب لصالح إيطاليا أمام إنجلترا يوم الأحد الماضي على ملعب ويمبلي.

وقال دوناروما للموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان «أنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من هذا النادي الرائع، أشعر بالاستعداد لمواجهة هذا التحدي الجديد، والاستمرار في النمو هنا، أريد الفوز بأكبر قدر ممكن من البطولات واسعاد الجماهير».

وقال رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، في تصريحاته لموقع النادي «يسعدنا الترحيب بجيانلويجي دوناروما في باريس، نهنئه بالفوز ببطولة يورو 2020 ولقبه كأفضل لاعب في البطولة، أعلم أن جيانلويجي سيستقبل بترحيب حار من الجميع في النادي، بما في ذلك زملائه في الفريق وطاقمنا الفني».

وقد تُسبب صفقة انضمام دوناروما في رحيل الحارس الكوستاريكي الاساسي كيلور نافاس، لا سيما بعدما عاد الحارس الفرنسي البديل ألفونس آريولا من إعارته مع فولهام.