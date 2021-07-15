الامارات | «رابطة المحترفين» تطلق استطلاعاً شاملاً للجماهير

شكرا لقرائتكم خبر عن «رابطة المحترفين» تطلق استطلاعاً شاملاً للجماهير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية استطلاعاً متخصصاً وشاملاً للجماهير، في مبادرة تأتي ضمن جهودها لتحسين تجربة متابعة مسابقات المحترفين من قبل مشجعي كرة القدم في الإمارات من مختلف الجنسيات، وإتاحة المجال أمامهم لطرح الأفكار والمقترحات التي تسهم في الوصول إلى مؤشر «السعادة» المنشود للجماهير التي تشكل القلب النابض في ملاعبنا.

وستقوم الرابطة بإجراء الاستطلاع على نطاق واسع في الإمارات، يشمل المواطنين والمقيمين من مختلف الشرائح، والتواصل معهم من خلال شركة متخصصة في رصد البيانات، أو من خلال البريد الإلكتروني، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت في بيان صحافي أن مخرجات هذا الاستبيان من شأنها أن تسهم في تقديم نظرة شاملة لسلوكيات الجماهير واهتماماتهم، والمستجدات لمختلف الجوانب التي تسعى الرابطة لتطويرها من خلال تطبيق أفضل التجارب والخبرات اللازمة لتعزيز التواصل مع الجماهير، ورفع جودة تجربة الذهاب إلى الملاعب لمشاهدة المباريات، وعيش أجواء مسابقات المحترفين وفق أفضل السبل المتاحة في مختلف الأندية.

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