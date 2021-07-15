الامارات | النصر يخوض 4 وديات أبرزها مع ألافيس الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يخوض 4 وديات أبرزها مع ألافيس الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل فريق النصر تدريباته اليومية على فترتين في معسكره الخارجي بمدينة ألاكنتي في إسبانيا، الذي بدأه في 10 يوليو الجاري، ويستمر حتى التاسع من أغسطس المقبل، وسيخوض الفريق أربع مباريات ودية استعداداً لانطلاقة بطولة الدوري، ستكون الأولى أمام أحد فريقَي الرائد السعودي أو العين، أما الثانية فستجمعه مع قرطاجنة الإسباني في 27 الجاري، وأغيلاس في الأول من أغسطس، وديبورتيفو ألافيس في السادس من الشهر نفسه.

ونشر الحساب الرسمي للنصر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صوراً خاصة للتدريبات التي يخوضها الفريق في المعسكر الخارجي، واعتمد خلالها المدرب الأرجنتيني دياز على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين.

ويغيب عن معسكر النصر أربعة لاعبين، هم: محمد فوزي، راشد عمر، عبدالرحمن يوسف، لأداء الخدمة الوطنية، إضافة إلى حسين مهدي الملتحق بمنتخب الشباب.

وأبرم النصر عدداً من الصفقات المحلية قبل انطلاق المعسكر الخارجي، حيث تعاقد مع عمر جمعة ربيع، وعبدالله المازمي حتى عام 2024، كما تعاقد مع المدافع العراقي محمد مصطفى، في فئة المقيمين، وتعاقد مع حارسَي مرمى هما عبدالله التميمي من الفجيرة، وعادل أبوبكر من الجزيرة.

واستقر «العميد» على لاعبيه الأجانب، ولم يجرِ أي تبديل للاعبي الموسم الماضي، بل مدّد عقود لاعب الرأس الأخضر مينديز حتى عام 2024، والبرتغالي توزي حتى عام 2023، والجزائري مهدي عبيد، حتى عام 2023، ما يعني اقتناع شركة الكرة تماماً بإمكانات اللاعبين الأجانب بجانب وجود ضياء سبع.

من جهة أخرى، نشر الحساب الرسمي للنادي صور تدريبات فريق تحت 21 عاماً بنادي النصر، بقيادة وطنية للمدرب رائد البلوشي، استعداداً لبطولة الدوري، وتقرر أن يخوض الفريق خمس مباريات ودية قبل انطلاقة الموسم.

مباريات النصر في معسكر إسبانيا

النصر - الرائد أو العين (لم تحدد بعد)

النصر - قرطاجنة (27 الجاري)

النصر - غيلاس (الأول من أغسطس)

النصر - ديبورتيفو ألافيس (السادس من أغسطس).

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