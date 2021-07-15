الامارات | «واجهة المجاز» تدشّن السبت أول ملعب لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن «واجهة المجاز» تدشّن السبت أول ملعب لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعدّ واجهة المجاز المائية، الوجهة السياحية والترفيهية المتكاملة في الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وبحضور نخبة من أساطير ونجوم كرة القدم الإماراتيين، لافتتاح أول ملعب لكرة القدم في الواجهة، بالشراكة مع «فالكون سبورت»، السبت المقبل، الساعة 7:30 مساءً.

وسيشهد الافتتاح إقامة مباراة استعراضية تجمع نجوم الزمن الجميل لكرة القدم الإماراتية من ألمع الأسماء التي تركت بصمتها على المستطيل الأخضر، حيث سيشارك الهدّاف التاريخي لنادي الوصل ونجم المنتخب الإماراتي السابق فهد خميس، ونجوم المنتخب السابقين، أمثال بخيت سعد وناصر خميس، وغيرهم، وبحضور عدد من الشخصيات الرسمية والرياضية.

وسيتاح للجماهير وعشّاق كرة القدم من سكان وزوار الإمارة فرصة الحضور ومتابعة المباراة في الواجهة، والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المصاحبة للحدث، حيث يشكّل الملعب الأول من نوعه في الواجهة، الذي سيقدم للاعبين فرصة استثنائية لممارسة رياضتهم المفضلة، وسط تنوّع كبير في الخدمات، فضلاً عن المرافق الرياضية الأخرى.

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