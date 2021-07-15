الامارات | اللاعب المواطن والأجنبي والمقيم أهم ملفات بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعب المواطن والأجنبي والمقيم أهم ملفات بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو شركة كرة القدم في نادي بني ياس أحمد سعيد، إن اللجنة الفنية في «السماوي» تعكف حالياً على دراسة ملف التعاقدات لترميم صفوف الفريق تحضيراً للموسم الجديد عقب رحيل بعض اللاعبين، مشيراً إلى أن الملف المطروح يشمل لاعباً مواطناً وأجنبياً ومقيماً، وأنهم في الوقت ذاته هدفهم أيضاً إعداد الفريق بشكل قوي لجميع المنافسات والظهور المشرف في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وأوضح للموقع الرسمي لنادي بني ياس أنهم يدركون أن حجم التحديات في الموسم الجديد سيكون أكبر بحكم ما قدمه الفريق من نتائج مميزة بالموسم الفائت، في إشارة لمحافظة «السماوي» في الموسم الماضي على فرصة التتويج بلقب الدوري حتى الجولة الأخيرة.

وأضاف عضو شركة كرة القدم في بني ياس: «اللاعب المواطن والأجنبي والمقيم أهم الملفات المطروحة، والتي تأخذ حيزاً كبيراً ومهماً جداً من شركة الكرة، والوجود في البطولة الآسيوية إضافة كبيرة للنادي، ونسعى للظهور بشكل مشرف يليق بالكرة الإماراتية، ولدينا لجنة فنية مميزة ذات خبرات عالية في اختيار اللاعبين، وهم أحد أسباب تألق الفريق بالموسم الفائت».

وواصل: «نعمل بروح الفريق الواحد لتكملة مشوار النجاح مع الأخوة الذين سبقونا والهدف الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم وتكملة الجهود المبذولة بالسابق، وبني ياس وصيف البطل وقادر على الذهاب بعيداً، وجمهور السماوي سيكون كلمة السر بالموسم المقبل».

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