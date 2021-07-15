الامارات | حارس ولفرهامبتون أول صفقات «روما مورينيو»

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس ولفرهامبتون أول صفقات «روما مورينيو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع الحارس الدولي البرتغالي روي باتريسيو عقداً مع روما الإيطالي لمدة ثلاث سنوات، قادماً من ولفرهامبتون الإنجليزي، لبصبح أول صفقة للفريق منذ وصول مواطنه المدرب جوزيه مورينيو، وفق ما أعلن النادي الأربعاء. وذكر نادي العاصمة أن باتريسيو (33 عاماً) وقّع على عقد حتى يونيو 2024 مقابل 11.5 مليون يورو (13.5 مليون دولار)، إضافة إلى المكافآت. وقال باتريسيو إنه عندما نتحدث عن مواطنه «جوزيه مورينيو، فنحن نتكلم عن أحد أعظم المدربين في العالم، وأنا متحمس لبدء العمل معه والقيام بكل ما في وسعي لمساعدة الفريق». وتابع «روما نادٍ كبير وينتظرني تحدٍ جديد، وأنا متحمس لمحاولة ومساعدة النادي لتحقيق أهدافه».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news