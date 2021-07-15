شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربى: الحديث عن رحيل رحيمى ومالانجو سابق لأوانه.. وهنيئا للأهلى بالسلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رشيد الأندلسى، رئيس نادى الرجاء المغربى، أن الحديث عن رحيل سفيان رحيمى وبن مالانجو عن الرجاء المغربى سابق لأوانه وأغلقنا باب المفاوضات مع كل الأندية بشأنهما.

وقال رشيد الأندلسى خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الرجاء استحق التتويج بالكونفدرالية عن جدارة بعد حصوله على أفضل هجوم وأقوى دفاع مع الاحترام الكبير لفريق شبيبة القبائل الذى قدم بطولة رائعة ولكن الرجاء استحق اللقب".

وأضاف رئيس الرجاء: "جمهور الرجاء لا يقبل سوى الفوز بالبطولات لذلك هو كان غاضبا من ابتعاد الرجاء في المسابقة المحلية إلا ان الفوز اليوم برباعية على المغرب التطوانى أعاد الثقة لهم وقادرين على تحقيق الدورى المغربي".

وأوضح رشيد الأندلسى: "أغلقنا باب التفاوض حاليا مع كل الأندية بخصوص سفيان رحيمى وبن مالانجو لحين انتهاء الموسم الحالي لأنهما من الركائز المهمة في الفريق، وتحديد مصيرهم سيكون نهاية الموسم، والحديث عن رحيل رحيمى وبن مالانجو سابق لأوانه".

وتابع رئيس الرجاء المغربى: "هنيا للأهلى بـ السلطان بدر بانون الذي يبلي بلاءً حسنًا في مصر، وهذا بالنسبة لنا محل فخر، جودة اللاعب المغربي معروفة، سيكون لدينا دائمًا انتماء للفريق الذي يلعب به لاعبون مغاربة خاصة من الرجاء".