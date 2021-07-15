شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 14/ 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 14/ 7 / 2021، العديد من الأخبار المهمة، أبرزها موافقة نادى الترسانة على استضافة تدريبات الزمالك، وموقف عبد الله جمعة من التجديد.

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن اللجنة تعمل حاليا على وضع شعار النادى الأكثر استحواذا على البطولات أو رقم واحد، حتى يتم تسجيله على شعار نادى الزمالك، قائلاً: "المحور الثانى الذى نعمل عليه حاليا هو مخاطبة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، لكى نضع عنوان بهذا المضمون".

كشف حسين لبيب، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن بدايته فى مجال كرة اليد بدأ منذ أن كان مُلتحقًا بالمدرسة الثانوية، وتم اختياره من قبل مدرس التربية الرياضية للانضمام إلى فريق كرة اليد بنادى الزمالك.

أكد عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، إن شقيقه صالح جمعة لاعب سيراميكا يتفوق عليه من الناحية الفنية، حيث يمتلك صالح موهبة فذة، قائلاً: "صالح جمعة فارق عنى فى الكورة كتير، وموهبته أعلى منى بمراحل لكنه ظلم نفسه فى الفترة الأخيرة".

أعلن الموقع الرسمى لنادى الزمالك، موافقة إدارة نادي الترسانة على طلب مسؤولي الزمالك، بنقل تدريبات الفريق الأول بالنادي إلى ستاد حسن الشاذلي بمقر الشواكيش؛ نظرا لوجود إصلاحات بأرضية استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وهو ما سبق ونشره الخليج 365 بتاريخ 10 يوليه. أكد عبد الله جمعة ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إنه يعانى من إصابة جزع فى الرباط الداخلى للركبة من الدرجة الثانية، الأمر الذى أدى لغيابه عن المشاركة مع الفريق طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى إن البعض اتهمه بالتخاذل وادعاء الإصابة وإن هذا الأمر غير صحيح ولم يحدث.