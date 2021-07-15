أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14/ 7 / 2021

أكد مصدر داخل النادي الأهلي على التمسك بسعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ورفض كل ما يتردد عن رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، مشددا على أن اللاعب من العناصر المهمة في الفريق وله أدوار مؤثرة طوال الفترة الماضية.

نجح المنتخب المصري لكرة السلة سيدات من الفوز فى ثالث مواجهاته بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأفرو باسكت 2021 على حساب منتخب كينيا. كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك ناديين فرنسيين انضما للأندية المهتمة بالتعاقد مع أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات القوية التي ظهر عليها اللاعب مع فريقه أو منتخب مصر الأولمبي وبات لاعبا جوكر يجيد اللعب في أكثر من مركز. أعلن نادى القطن الكاميرونى ترحيبه بالاستغناء عن مهاجمه الشاب لامبرت جيمي أرينا، الذى دخل في دائرة اهتمامات النادى الأهلي لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد. يخضع محمود علاء مدافع الزمالك، لاختبار طبى يوم الجمعة المقبل قبل السماح له بالمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، والتى ستقام على ملعب الترسانة نظرًا لأعمال الصيانة التى تتم حاليًا فى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في تجديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة مصطفى عصام والذي يُجيد اللعب بمركز صانع الألعاب. يحصل نادي المقاصة على نسبة 20% من عائد بيع عبد الله مجدي جناح الفريق الفيومي إلى بيراميدز بعد إتمام إجراءات انتقال اللاعب للنادي السماوي بدءا من الموسم المقبل. يضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أحمد أيمن منصور لاعب فريق بيراميدز في مقدمة الصفقات المطلوبة لتدعيم القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث تصدر إسم أحمد أيمن قائمة اللاعبين المطلوبين في الزمالك لتدعيم الفريق. كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الساعات الماضية، شهدت اتصالات ودية من جانب بعض مسئولي نادي بيراميدز لاستطلاع الرأي بخصوص إمكانية التعاقد مع أحد حراس القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وضع مسئولي نادي بيراميدز، محمد عبد الغني مدافع الزمالك، ضمن الصفقات المطلوبة في الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط الدفاع في ظل ظهوره بمستوي متميز مع الأبيض خلال الفترة الماضية بعد الاعتماد عليه في عدة مباريات.