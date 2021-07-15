شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كايزر تشيفز السابق: الأهلى يمتلك صانع ألعاب مميز.. وموسيماني تأقلم سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محسن أورتيجال، المدير الفنى السابق لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، أنه يتابع مباريات الكرة المصرية، خاصة أنه سبق له تدريب الإسماعيلى قبل ذلك.

وأضاف أورتيجال، فى تصريحات لبرنامج البيت الكبير الذى يقدمه إسلام الشاطر على قناة الأهلى، أن مباراة نهائي أفريقيا التى تجمع الأهلى وكايزر تشيفز مهمة لكلا الفريقين، إلا أن هناك الكثير من الفرق لا تستطيع المنافسة أمام الفريق الأحمر، لأنه يلعب على الفوز بالبطولات دائما، لذلك يجب على كايزر تشيفز محاولة السيطرة على المباراة قائلا: "الأهلى لديه صانع ألعاب مميز، ويسيطر على أفريقيا بسبب جودة لاعبيه المميزين".

وعن موسيمانى قال مدرب كايزر السابق إن المدرب الجنوب أفريقي يخوض مع الأهلى تجربة مختلفة عما قام بها مع صن داونز قبل تدريب الأحمر، كما أنه جاء فى ظروف صعبة وتأقلم سريعا مع الأهلى.

ويترقب عشاق الكرة الأفريقية الموقعة الكروية المنتظرة بين نادى كايزر تشيفز الجنوب أفريقى والنادى الأهلى المصرى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس، فى الدار البيضاء بالمغرب يوم السبت 17 يوليو الجارى.