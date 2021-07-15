شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: الزملكاوية يضعفون النادي بالانقسام حول الجبهات.. وسنغير شكل القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، له الاحترام الكامل فى اختياراته الفنية ولكن اللجنة لها رؤيتها الخاصة فى الاختيارات، مشددًا على أن اللجنة لا تعتمد على الاشخاص ويكون لها قراراتها النهائية التى تعمد عليها بناءً على أكثر من مخطط، قائلاً: "فى النهائية تكون للجنة القرار النهائى فى الزمالك".

وأضاف لبيب خلال تصريحاته عبر تطبيق "كلوب هاوس"، أن اللجنة تقوم حاليا بدراسة إنشاء إدارة تسويق وكذلك الهيئة الإعلامية بالنادى"، مضيفًا: "الزملكاوية يضعفوا نادى الزمالك، لأن لو كانوا كلهم يد واحدة خلف الزمالك كنا سنكون قوة رهيبة ولكن الزملكاوية يقومون بالانشغال بالصراعات بينهما"، متابعًا: "نقوم بإضعاف أنفسنا بالانقسام حول الجبهات المختلفة، الزمالك أكبر من أى جهة لو كل شخص وقف مع الأخر استحالة أى قوة تستطيع كسر قوة الزمالك، هم يستغلوا خلافتنا مع بعض لكى يكسروا قوتنا لو كنا كلنا خلف نادى الزمالك أقسملك أن لا أحد يستطيع الوقوف أمام الزمالك".

وتابع حسين لبيب فيما يخص قناة الزمالك قائلاً: "سنقوم بتغيير شكل القناة بما يناسب نادى الزمالك وجماهيره وما تحب الجماهير أن تراه فى قناتهم".

وأضاف: "تم ظهور جنش وعبد الله جمعة والمدير الفنى على القناة وكان هناك مفهوم خاطئ أنه يجب أن يتم موافقة مجلس الإدارة على ظهور أى لاعب أو إدارى فى القناة مسبقًا تم إلغاء هذا القرار ولا يجب أن يحصلوا على موافقتى للظهور فى القناة إذا كان اللاعب أو الإدارى يريد الظهور فلا يوجد أى مشكلة هى هذا".