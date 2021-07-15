شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب: درجة الحرارة حاليا رائعة.. والمعنويات عالية بين لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، أن الأجواء رائعة في المغرب حاليا وتساعد الأهلى على تقديم أدائه المميز أمام كايزر تشيفز السبت المقبل في نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وقال أشرف إبراهيم خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "المعنويات العالية تسود وجوه بعثة النادى الأهلى في المغرب وتركيزهم على التتويج باللقب وإن شاء الله نعيده هنا يوم السبت في المغرب قبل العيد".

وأضاف سفير مصر: "هناك اهتمام جماهيرى وإعلامى كبير بمباراة الأهلى وكايزر تشيفز في المغرب، ودرجة الحرارة حاليا رائعة في المغرب والأجواء مميزة تساعد الأهلى على تحقيق اللقب العاشر".

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل أول مران له بالمغرب، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي أفريقيا.

وخاض الأهلي المران على ملعب كهرماء، الذى يبعد عن مقر إقامة الفريق في مدينة الدار البيضاء بنحو 30 دقيقة.

وضمت قائمة الأهلي في المغرب 28 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.