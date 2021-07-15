شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب: درجة الحرارة حاليا رائعة.. والمعنويات عالية بين لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، أن الأجواء رائعة في المغرب حاليا وتساعد الأهلى على تقديم أدائه المميز أمام كايزر تشيفز السبت المقبل في نهائى دوري أبطال أفريقيا.
وقال أشرف إبراهيم خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "المعنويات العالية تسود وجوه بعثة النادى الأهلى في المغرب وتركيزهم على التتويج باللقب وإن شاء الله نعيده هنا يوم السبت في المغرب قبل العيد".
وأضاف سفير مصر: "هناك اهتمام جماهيرى وإعلامى كبير بمباراة الأهلى وكايزر تشيفز في المغرب، ودرجة الحرارة حاليا رائعة في المغرب والأجواء مميزة تساعد الأهلى على تحقيق اللقب العاشر".
وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل أول مران له بالمغرب، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي أفريقيا.
وخاض الأهلي المران على ملعب كهرماء، الذى يبعد عن مقر إقامة الفريق في مدينة الدار البيضاء بنحو 30 دقيقة.
وضمت قائمة الأهلي في المغرب 28 لاعبًا هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.