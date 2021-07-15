شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 14/ 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 14/ 7 / 2021، العديد من الأخبار المهمة، أبرزها موافقة القطن الكاميرونى على بيع مهاجمه للأهلى مقابل 300 ألف دولار، والتفاؤل يسود وجوه مران الأهلى فى المغرب.
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل أول مران له بالمغرب، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي أفريقيا.
غادر لاعبو النادى الأهلى، فندق الإقامة قبل قليل، لخوض التدريب الأول فى المغرب استعدادًا للنهائى الإفريقى، أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقيا، مساء السبت القادم، ونشر الحساب الرسمى للنادى صور مغادرة اللاعبين للفندق وقد ارتسمت على وجوههم تعبيرات الجدية والتركيز وأيضا ابتسامة التفاؤل الفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالى والعاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء.
أكد مصدر داخل النادي الأهلي على التمسك بسعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ورفض كل ما يتردد عن رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، مشددا على أن اللاعب من العناصر المهمة في الفريق وله أدوار مؤثرة طوال الفترة الماضية.
استقبلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، في مقر إقامة الأهلي في مدينة الدار البيضاء بالمغرب. وحرص السفير المصري بالمغرب على زيارة بعثة الأهلي في مقر إقامتها للترحيب بها.
كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك ناديين فرنسيين انضما للأندية المهتمة بالتعاقد مع أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات القوية التي ظهر عليها اللاعب مع فريقه أو منتخب مصر الأولمبي وبات لاعبا جوكر يجيد اللعب في أكثر من مركز.
أعلن نادى القطن الكاميرونى ترحيبه بالاستغناء عن مهاجمه الشاب لامبرت جيمي أرينا، الذى دخل في دائرة اهتمامات النادى الأهلي لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد.
تلقى محمد شريف مهاجم الأهلي خبر سار خلال تواجده بالمغرب رفقة بعثة الفريق الأحمر استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما رزق بمولوده الأول والذي أطلق عليه اسم "شريف".