شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 14/ 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 14/ 7 / 2021، العديد من الأخبار المهمة، أبرزها موافقة القطن الكاميرونى على بيع مهاجمه للأهلى مقابل 300 ألف دولار، والتفاؤل يسود وجوه مران الأهلى فى المغرب.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل أول مران له بالمغرب، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي أفريقيا.