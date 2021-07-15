7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 14/ 7 / 2021

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك ناديين فرنسيين انضما للأندية المهتمة بالتعاقد مع أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات القوية التي ظهر عليها اللاعب مع فريقه أو منتخب مصر الأولمبي وبات لاعبا جوكر يجيد اللعب في أكثر من مركز.

أعلن نادى القطن الكاميرونى ترحيبه بالاستغناء عن مهاجمه الشاب لامبرت جيمي أرينا، الذى دخل في دائرة اهتمامات النادى الأهلي لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد. يحصل نادي المقاصة على نسبة 20% من عائد بيع عبد الله مجدي جناح الفريق الفيومي إلى بيراميدز بعد إتمام إجراءات انتقال اللاعب للنادي السماوي بدءا من الموسم المقبل. يضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أحمد أيمن منصور لاعب فريق بيراميدز في مقدمة الصفقات المطلوبة لتدعيم القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث تصدر إسم أحمد أيمن قائمة اللاعبين المطلوبين في الزمالك لتدعيم الفريق. كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الساعات الماضية، شهدت اتصالات ودية من جانب بعض مسئولي نادي بيراميدز لاستطلاع الرأي بخصوص إمكانية التعاقد مع أحد حراس القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي المقبل.