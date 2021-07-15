اخبار الرياضه

7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 14/ 7 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها أمس الثلاثاء 13/ 7 / 2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

 

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أدي المنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب، مرانه اليوم علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، أطمأن خلاله الجهاز الفني علي جاهزية جميع اللاعبين قبل السفر إلى طوكيو، ويعد هذا المران هو الأخير للمنتخب باستاد القاهرة.

 

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نجح المنتخب المصري لكرة السلة سيدات من الفوز فى ثالث مواجهاته بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأفرو باسكت 2021 على حساب منتخب كينيا.

 

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كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك ناديين فرنسيين انضما للأندية المهتمة بالتعاقد مع أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات القوية التي ظهر عليها اللاعب مع فريقه أو منتخب مصر الأولمبي وبات لاعبا جوكر يجيد اللعب في أكثر من مركز.

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أعلن نادى القطن الكاميرونى ترحيبه بالاستغناء عن مهاجمه الشاب لامبرت جيمي أرينا، الذى دخل في دائرة اهتمامات النادى الأهلي لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد.

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يحصل نادي المقاصة على نسبة 20% من عائد بيع عبد الله مجدي جناح الفريق الفيومي إلى بيراميدز بعد إتمام إجراءات انتقال اللاعب للنادي السماوي بدءا من الموسم المقبل.

 

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يضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أحمد أيمن منصور لاعب فريق بيراميدز في مقدمة الصفقات المطلوبة لتدعيم القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث تصدر إسم أحمد أيمن قائمة اللاعبين المطلوبين في الزمالك لتدعيم الفريق.

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كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الساعات الماضية، شهدت اتصالات ودية من جانب بعض مسئولي نادي بيراميدز لاستطلاع الرأي بخصوص إمكانية التعاقد مع أحد حراس القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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