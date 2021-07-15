الأهلي ينهى مرانه الأول فى المغرب استعدادا لنهائى أفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى مرانه الأول فى المغرب استعدادا لنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل أول مران له بالمغرب، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي أفريقيا.
وخاض الأهلي المران على ملعب كهرماء، الذى يبعد عن مقر إقامة الفريق في مدينة الدار البيضاء بنحو 30 دقيقة.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة كايزر تشيفز المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وضمت قائمة الأهلي في المغرب 28 لاعبًا هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.