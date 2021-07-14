أبو جبل يوافق على الانتقال إلى بيراميدز.. بشروط

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولو نادي بيراميدز دخلوا في مفاوضات مع محمد أبو جبل، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمهيدًا للتعاقد معه مع مطلع الموسم الجديد.

وقالت صحيفة "الوطن" إن بيراميدز يسعى للتعاقد مع أبو جبل في ظل إصابة أحمد الشناوي بقطع في الرباط الصليبي، فضلاً عن الاستقرار على رحيل المهدي سليمان بنهاية الموسم الحالي، وعدم وجود حارس قادر على حماية عرين الفريق بصورة أساسية سوى شريف إكرامي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لها قوله إن الأيام القليلة الماضية، شهدت تواصل مباشرة من قبل مسئولي بيراميدز مع محمد أبو جبل، لمعرفة موقفه وطلباته المالية مُقابل اللعب لصفوف الفريق السماوي مع مطلع الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن حارس الزمالك طالب أن تكون أي مفاوضات عن طريق نادي الزمالك، لاسيما وأن عقده مازال مستمرًا مع الفريق الأبيض، كما أنه لن يرحل عن النادي إلا في حالة وجود رغبة لرحيله.

وأكد المصدر أن أبو جبل أكد حال موافقة الزمالك على رحيله لبيراميدز، فأنه لن يُقبل بالانتقال للفريق السماوي إلا بالحصول على 15 مليون جنيه راتبًا سنويًا، فضلاً عن الوضع في الاعتبار بأنه مُنتقل للفريق كحارسًا أول، مشيراً إلى أنه لن يقبل بالتواجد على مقاعد البدلاء إلا حال تعرض إلى الإصابة أو وجود هبوط في مستواه الفني، كما طلب الحصول على عقده صافي الضرائب.

وتابع المصدر: "بيراميدز وافق على طلبات أبو جبل للتعاقد معه، منتظرًا معرفة موقف الزمالك من التنازل عن خدماته".

وأشار المصدر إلى أن إدارة نادي بيراميدز تضع محمد عواد، حارس الفريق الأبيض، خيار ثاني لضمه من الزمالك، حال عدم موافقة إدارة القلعة البيضاء التنازل عن خدمات أبو جبل.

جدير بالذكر أن محمد أبو جبل، قدّم أداء متميز مع الزمالك، خلال السنوات الماضية، قبل اتخاذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض بالاعتماد على محمد عواد بدلا منه، ومن ثم محمود جنش.