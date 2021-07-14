«عابر للقارات».. يويفا يعلن «الهدف الأجمل» في يورو 2020 «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الأربعاء، عن الهدف ”الأجمل“ في بطولة كأس أمم أوروبا ”يورو 2020“ والتي توج بها المنتخب الإيطالي مؤخراً.

وأعلن اليويفا أن هدف مهاجم جمهورية التشيك، باتريك شيك، من مسافة بعيدة أمام إسكتلندا فاز بالتصويت بجائزة أجمل هدف في بطولة أوروبا 2020.

وخلال المباراة التي جمعت المنتخبين في دور المجموعات، استغل شيك خروج حارس منتخب إسكتلندا، ديفيد مارشال، من مرماه وسدد من منتصف الملعب تقريباً.

وبهذه التسديدة من 45.45 متر سجل مهاجم باير ليفركوزن هدفاً من أبعد مسافة في تاريخ بطولة أوروبا.

وأشار اليويفا، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن هدف شيك نال 800 ألف صوت تقريباً، فيما جاء هدف الفرنسي بول بوجبا في مرمى سويسرا في المركز الثاني.

واحتل هدف الكرواتي لوكا مودريتش في مرمى إسكتلندا المركز الثالث.

وأنهى شيك البطولة متقاسما صدارة الهدافين مع البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد خمسة أهداف.

وتوّج المنتخب الإيطالي بلقب "يورو 2020" بعد فوزه على نظيره الإنجليزي في معقله على ملعب ”ويمبلي“ في لندن بركلات الترجيح 3-2، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليرفع كأس البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1968.

وأقيمت نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا ”يورو 2020″، التي تم تأجيلها عاماً كاملاً بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الماضي و11 يوليو الجاري في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها.