بطولة إيطاليا: حارس ولفرهامبتون باتريسيو أول صفقات روما مورينيو

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ميلانو : وقّع الحارس الدولي البرتغالي روي باتريسيو عقدًا مع روما الايطالي لمدة ثلاث سنوات قادمًا من ولفرهامبتون الإنكليزي، ليصبح أول صفقة للفريق منذ وصول مواطنه المدرب جوزيه مورينيو، وفق ما أعلن النادي الاربعاء.

وذكّر نادي العاصمة أن باتريسيو (33 عامًا) وقّع على عقد حتى حزيران/يونيو 2024 مقابل 11,5 مليون يورو (13,5 مليون دولار)، إضافة الى المكافآت.

وقال باتريسيو إنه عندما نتحدث عن مواطنه "جوزيه مورنيو، فنحن نتكلم عن أحد أعظم المدربين في العالم وأنا متحمس لبدء العمل معه والقيام بكل ما في وسعي لمساعدة الفريق".

وتابع "روما نادٍ كبير وينتظرني تحدٍ جديد وأنا متحمس لمحاولة ومساعدة النادي لتحقيق أهدافه".

يعتبر باتريسيو الحارس الاول للبرتغال حاليًا وفي حوزته 96 مباراة دولية وقد خرج من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا هذا العام امام بلجيكا بعد أن حقق اللقب عام 2016.

انضم الى ولفرهامبتون من سبورتينغ في العام 2018.

بينتو

وقال المدير العام لروما تياغو بينتو "يُحضر روي باتريسيو معه قدرًا كبيرًا من النجاح مع المنتخب البرتغالي وعددًا من المواسم الناجحة في الدوري الإنكليزي الممتاز الذي أثبت فيه جودته".

وتابع "نحن متأكدون أن لاعبينا سيستفيدون من وصول حارس يملك هذه الخبرة الدولية."