شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: عبد الله جمعة من أرجل اللاعبين ويعشق الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد طارق يحيى، مدير قطاع الناشئين بنادى الزمالك، بعبد الله جمعة ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مؤكدًا أنه من أرجل اللاعبين الذين تولى تدريبهم وتعامل معهم فى مشواره الكروى، لافتًا إلى أنه من عشاق القلعة البيضاء.

وأضاف طارق يحيى، خلال تصريحاته لبرنامج "التالتة يمين" عبر شاشة قناة الزمالك، مع الإعلامي عبد الواحد السيد، أن عبد الله جمعة تحامل على نفسه وشارك مع الزمالك فى الفترة التى كان يعانى خلالها من الإصابة، وكان حينها أيضًا محمد عبد الشافى مصاب ولم يكون أحمد فتوح متواجد.

تابع المدير الفنى الأسبق للزمالك، إن عبد الله جمعة رحب فى أكثر من مرة بالتجديد للزمالك نظرًا لعلاقته القوية بالنادى، وأتوقع إنه عندما يطلب منه التجديد لن يتأخر.

وقال عبد الله جمعة إنه تحت أمر الزمالك، ووعد بإن يقوم بالتجديد على بياض فى حالة إن طلبت منه الإدارة تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، مشيرًا إلى إنه من عشاق الزمالك.