شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم البنك الأهلى بهدف ميدو جابر وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز نادي سيراميكا على فريق البنك الأهلي، بهدف مقابل لا شىء، في المباراة الودية التي خاضها الفريقان مساء اليوم، وقدم الفريقان مباراة حماسية، في إطار استعداداتهما لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

سجل ميدو جابر هدف فوز فريق سيراميكا بعد مرور 4 دقائق من بداية الشوط الأول، بعد نجاح محمد إبراهيم في الضغط على مدافع البنك الأهلي، واستخلاص الكرة وتمريرها إلى ميدو جابر الذي سدد مباشرة في المرمى مسجلًا هدف اللقاء الوحيد

وأجرى ضياء السيد، المدير الفني لنادي سيراميكا، عددًا من التغيرات، لمنح الفرصة لبعض اللاعبين، وعدد من الناشئين حتى يكتسبوا حساسية المباريات.

وشن فريق البنك الأهلي، عددًا من الهجمات، لكن تألق حمزة عوض حارس المرمى، حافظ على تفوق سيراميكا حتى نهاية اللقاء.

يذكر أن فريق سيراميكا يستعد لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين يوم 5 أغسطس المقبل.