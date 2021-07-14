شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال: اللعب للزمالك شرف لأى لاعب.. وعبد الله جمعة يرد: "هلال زملكاوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد هلال لاعب فريق وادى دجلة، إنه يرتبط بعلاقة وطيدة مع عبد الله جمعة ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، وكذلك صالح جمعة لاعب سيراميكا، لافتًا إلى إن العلاقة بينهم على أعلى مستوى وفى تواصل دائم مع بعضهم البعض.

أضاف هلال خلال تصريحاته لبرنامج "التالتة يمين" عبر شاشة قناة الزمالك، مع الإعلامي عبد الواحد السيد، إن اللعب لنادى الزمالك شرف لأى لاعب، ليرد عبد الله جمعة الذى حل ضيفًا فى البرنامج قائلاً: "محمد هلال زملكاوى وأتمنى انضمامه للفريق".

وأكد عبد الله جمعة إنه يعانى من إصابة جزع فى الرباط الداخلى للركبة من الدرجة الثانية، الأمر الذى أدى لغيابه عن المشاركة مع الفريق طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى إن البعض اتهمه بالتخاذل وادعاء الإصابة وإن هذا الأمر غير صحيح ولم يحدث.

أضاف إنه سيعود لتدريبات الزمالك بعد 5 أيام بعد أن انتهى من البرنامج التأهيلي الذى خضع له، وأكد إنه يعد جمهور الزمالك بالعودة بقوة وإن يكون عند حسن ظنهم، لافتًا إلى إنه يعلم مدى زعلهم نظرًا لغيابه طوال الفترة الماضية وغياب التركيز عنه.

قال عبد الله جمعة: "عارف إن الجمهور زعلان منى لإنى مكنتش مركز فى الفترة اللي فاتت، لكن اعدهم بالعودة بقوة وأن أصبح رقم 1، وأنا واحد من الجمهور مش مجرد لاعب".

أضاف: "أزمتى نفسية بعض الشيئ، وأنتظر دعم الجهاز الفنى وأن يجلس معى باتريس كارتيرون وأعده بالتركيز فى الفترة المقبلة، وأن أكون عند حسن ظنه وحسن ظن الجمهور".