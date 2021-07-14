بواليا يشارك فى مران الأهلي الأول بالمغرب بعد تعافيه من الإصابة والحاوى يستكمل التأهيل

شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا يشارك فى مران الأهلي الأول بالمغرب بعد تعافيه من الإصابة والحاوى يستكمل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك والتر بواليا، مهاجم الأهلي في مران الفريق اليوم بالمغرب بعد تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة.
وانتظم بواليا في مران الأهلي اليوم بشكل طبيعي دون آلام، بعدما حرمته الإصابة البسيطة التي تعرض لها مؤخرًا من تدريبات الفريق الجماعية الأيام الماضية.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن بواليا خضع لأشعة على الركبة يوم السبت الماضي، أوضحت أنه يعاني من التهاب بسيط في أوتار الركبة.
وأضاف أبو عبلة أن بواليا أدى برنامجًا تدريبيًّا وعلاجًا طبيعيًّا بشكل منفرد الأيام الماضية، قبل أن يشارك في مران اليوم بعد تعافيه من الإصابة.
فيما خضع وليد سليمان لجلسة تأهيل على هامش المران، حيث يخوض برنامجًا تأهيليًّا للتعافي من إصابة التمزق في العضلة الخلفية.
ويؤدي الأهلي مرانه الأول حاليا في المغرب على ملعب «كهرماء»، الذي يبعد عن مقر إقامة الفريق في مدينة الدار البيضاء بنحو 30 دقيقة.
وحرص مسئولو الأهلي على القيام بأعمال التعقيم لأدوات التدريب وكذلك ملعب «كهرماء»، وذلك استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مساء السبت القادم في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وحرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المغرب على القيام بأعمال التعقيم لأدوات التدريب، وكذلك ملعب «كهرماء»، الذي يخوض عليه الفريق مرانه حاليا، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وحرص مسئولو الأهلي على إجراء عملية تعقيم شامل للوقاية من فيروس كورونا قبل انطلاق المران على ملعب «كهرماء»، الذي يبعد عن مقر إقامة الأهلي في مدينة الدار البيضاء بالمغرب بنحو 30 دقيقة.
ووصلت بعثة الأهلي، إلى المغرب أمس على متن طائرة خاصة. وضمت قائمة الأهلي في المغرب 28 لاعبًا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات. خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.