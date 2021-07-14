شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا يشارك فى مران الأهلي الأول بالمغرب بعد تعافيه من الإصابة والحاوى يستكمل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك والتر بواليا، مهاجم الأهلي في مران الفريق اليوم بالمغرب بعد تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة.

وانتظم بواليا في مران الأهلي اليوم بشكل طبيعي دون آلام، بعدما حرمته الإصابة البسيطة التي تعرض لها مؤخرًا من تدريبات الفريق الجماعية الأيام الماضية.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن بواليا خضع لأشعة على الركبة يوم السبت الماضي، أوضحت أنه يعاني من التهاب بسيط في أوتار الركبة.

وأضاف أبو عبلة أن بواليا أدى برنامجًا تدريبيًّا وعلاجًا طبيعيًّا بشكل منفرد الأيام الماضية، قبل أن يشارك في مران اليوم بعد تعافيه من الإصابة.

فيما خضع وليد سليمان لجلسة تأهيل على هامش المران، حيث يخوض برنامجًا تأهيليًّا للتعافي من إصابة التمزق في العضلة الخلفية.

ويؤدي الأهلي مرانه الأول حاليا في المغرب على ملعب «كهرماء»، الذي يبعد عن مقر إقامة الفريق في مدينة الدار البيضاء بنحو 30 دقيقة.

وحرص مسئولو الأهلي على القيام بأعمال التعقيم لأدوات التدريب وكذلك ملعب «كهرماء»، وذلك استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مساء السبت القادم في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المغرب على القيام بأعمال التعقيم لأدوات التدريب، وكذلك ملعب «كهرماء»، الذي يخوض عليه الفريق مرانه حاليا، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص مسئولو الأهلي على إجراء عملية تعقيم شامل للوقاية من فيروس كورونا قبل انطلاق المران على ملعب «كهرماء»، الذي يبعد عن مقر إقامة الأهلي في مدينة الدار البيضاء بالمغرب بنحو 30 دقيقة.

ووصلت بعثة الأهلي، إلى المغرب أمس على متن طائرة خاصة. وضمت قائمة الأهلي في المغرب 28 لاعبًا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات. خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.