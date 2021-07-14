شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شابات الطائرة من بيلاروسيا فى تحديد المراكز ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خسر منتخب شابات الكرة الطائرة، بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى، من نظيره البيلاروسي بنتيجة 3/0 ، فى ثان مواجهات تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر فى بطولة العالم تحت 20 سنة ببلجيكا.

ونجح منتخب شابات الطائرة فى الفوز أمس الثلاثاء على نظيره البلجيكى صاحب الأرض بنتيجة 3/2 فى أولى لقاءاته بتحديد المراكز.

ومن جانبه كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المدير التنفيذى، أنه فى حالة فوز بيلاروسيا على بلجيكا ستضمن مصر اللعب على المراكز من التاسع إلى 12 وفى حالة فوز بلجيكا على بيلاروسيا سيكون كل فريق فى المجموعة H خاسر لقاء و فائز مباراة و الحكم فى عدد الأشواط و النقط .

واحتل منتخب شابات الكرة الطائرة المركز الأخير فى الدور الأول، حيث تلقى أمس هزيمة من نظيره البولندى بنتيجة 0/3، فى إطار ختام لقاءاته بالدور الأول.

وخسر منتخب شابات الطائرة من نظيره الإيطالى فى أولى مواجهاته الجمعة قبل أن يخسر أمام بيلاروسيا بنتيجة 3/2 السبت.

ووصلت بعثة منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة إلى بلجيكا الأربعاء، حيث ترأس البعثة نادية رشوان عضو مجلس اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة.

وتضم قائمة المنتخب كلا من:

1- مى محمود فؤاد

2- آية النادى

3- فريدة الحناوى

4- مريم ثابت

5- لوجين ياسر

6- آيات ياسين

7- نور إيهاب

8- ندى مرجان

9- سلمى يوسف

10- سابين حسن

11- ملك البحيرى

12- فرح العايدى