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الحماس عنوان تدريب الأهلى الأول فى المغرب قبل موقعة كايزر تشيفز.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول بالنادى الأهلى لكرة القدم، المران الأول فى المغرب، على ملعب كهرماء، اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقى، مساء السبت القادم، فى نهائى دورى أيطال إفريقيا.

تدريب الأهلى
تدريب الأهلى

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى عبر فيس بوك، صور ولقطات من التدريب الأول، الذى أظهر فيه اللاعبون الحماس والجدية والرغبة على الفوز وتحقيق اللقب، صحبتها بتعليق: "لقطات من مران الأهلى الأول فى المغرب استعدادًا لنهائى إفريقيا".

 

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ويترقب عشاق الكرة الإفريقية، الموقعة الكروية المنتظرة بين نادى كايزر تشيفز الجنوب إفريقى والنادى الأهلى المصرى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس، فى الدار البيضاء بالمغرب يوم السبت 17يوليو المقبل.

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ويسعى الأهلى بقيادة مدربه بيتسو موسيمانى الجنوب أفريقى إلى الفوز وحصد اللقب العاشر فى تاريخ النادي، فيما يطمح كايزر تشيفز بقيادة ستيوارت باكستر فى تحقيق المفاجأة وتحقيق القب الأول فى تاريخه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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