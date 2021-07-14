شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يهزم منتخب الدرجة الثالثة 5/1 وديا استعداداً للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق أسوان فوزا كبيرا في أولى تجاربه الودية بمعسكر القاهرة، بعد الفوز على فريق منتخب الدرجة الثالثة بنتيجة 5/1، حيث أحرز أشرف مجدى لاعب أسوان 3 أهداف، بينما سجل أحمد صغيرى هدفا وأضاف عمرو رضا هدفا آخر لتكتمل خماسية أبناء الجنوب.

ويعكف الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة أحمد بيبو على مراجعة رباعية النادى الأهلى فى شباك المقاصة، والتى جمعت الفريقين على ملعب السويس وانتهت بفوز ألفريق الأحمر بنتيجة 4 / 1، وذلك فى إطار استعدادات تماسيح النيل لمواجهة الأهلى فى أول لقاء رسمى بعد التوقف والمقرر إقامته يوم 29 يوليو الجاري.

ويواصل فريق أسوان استعداداته داخل معسكره المقام حالياً، تمهيداً لمواجهة الأهلي، حيث يسعى أحمد بيبو إلى تصحيح أخطاء الفترة الماضية والتى أسقطت ألفريق فى سلسلة من النتائج السلبية بالدورى العام.

ويواجه أسوان فريق سيراميكا يوم الجمعة المقبلة، كما يواجه وادى دجلة ودياً يوم 18 يوليو الجارى استعداداً لمباراة النادى الأهلي.