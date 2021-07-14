شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة: أتمنى انضمام صالح للزمالك.. وجاهز للتجديد على بياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، إن شقيقه صالح جمعة لاعب سيراميكا يتفوق عليه من الناحية الفنية، حيث يمتلك صالح موهبة فذة، قائلاً: "صالح جمعة فارق عنى فى الكورة كتير، وموهبته أعلى منى بمراحل لكنه ظلم نفسه فى الفترة الأخيرة".

أضاف عبد الله خلال تصريحاته لبرنامج "التالتة يمين" عبر شاشة قناة الزمالك، مع الإعلامي عبد الواحد السيد، إنه يتمنى انضمام صالح جمعة لصفوف الزمالك، خاصة وإنه يسعى لاستعادة مستواه ويركز جيدًا فى كرة القدم، موضحًا إن الزمالك تفاوض مع صالح جمعة فى عهد مرتضى منصور إلا إن المفاوضات لم تتم.

تابع لاعب الزمالك، إنه تحت أمر فريقه الحالى ووعد بإن يقوم بالتجديد على بياض فى حالة إن طلبت منه الإدارة تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، مشيرًا إلى إنه من عشاق الزمالك.

وتحدث عبد الله جمعة عن علاقته بمحمد عبد الشافى زميله بالفريق، مؤكدًا إنه يتعلم منه الكثر وإن علاقتهم على أعلى مستوى، كما أكد إن طارق حامد من أكثر اللاعبين الذين ساندوه منذ انضمامه للقلعة البيضاء.

وقال جمعة إنه يعانى من إصابة جزع فى الرباط الداخلى للركبة من الدرجة الثانية، الأمر الذى أدى لغيابه عن المشاركة مع الفريق طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى إن البعض اتهمه بالتخاذل وادعاء الإصابة وإن هذا الأمر غير صحيح ولم يحدث، مضيفًا إنه سيعود لتدريبات الزمالك بعد 5 أيام بعد أن انتهى من البرنامج التأهيلي الذى خضع له.

تابع عبد الله حديثه، إنه يعد جمهور الزمالك بالعودة بقوة وإن يكون عند حسن ظنهم، لافتًا إلى إنه يعلم مدى زعلهم نظرًا لغيابه طوال الفترة الماضية وغياب التركيز عنه.

قال عبد الله جمعة: "عارف إن الجمهور زعلان منى لإنى مكنتش مركز فى الفترة اللي فاتت، لكن اعدهم بالعودة بقوة وأن أصبح رقم 1، وأنا واحد من الجمهور مش مجرد لاعب".

أضاف: "أزمتى نفسية بعض الشيئ، وأنتظر دعم الجهاز الفنى وأن يجلس معى باتريس كارتيرون وأعده بالتركيز فى الفترة المقبلة، وأن أكون عند حسن ظنه وحسن ظن الجمهور".