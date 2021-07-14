شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة التنس تستعد للسفر إلى طوكيو للمشاركة فى الاولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد بعثة اتحاد التنس الرسمية للسفر إلى طوكيو من اجل المشاركة فى منافسات التنس رجال وسيدات بدورة الالعاب الأوليمبية طوكيو 2020 ، التى تنطلق يوم 23 يوليو الجارى .

وتضم بعثة التنس كل من عضو مجلس ادارة الاتحاد حسن العروسى واللاعب محمد صفوت ومدربه مصطفى نعيم الذى حل بدلا من المدرب الخاص للاعب والذى تعرض للإصابة بفيروس كورونا واللاعبة ميار شريف ومدربها الخاص جونزاليس .

وصرح نائب رئيس اتحاد التنس المهندس وليد سامى بأن منافسات التنس فى الأوليمبياد ستقام خلال ألفترة من 24 يوليو الجارى وحتى الأول من اغسطس المقبل ، مضيفاً أن الثنائى المصرى المشارك يحمل طموحا بلا حدود من اجل تقديم صورة مشرفة للتنس المصرى الذى يشارك فى الأوليمبياد لأول مرة فى تاريخه .

ووجه وليد سامى جزيل الشكر إلى رئيس اللجنة الأوليمبية هشام حطب لدعمه اللا محدود للثنائى المصرى خاصة وللتنس عامة.