شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14/ 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14/ 7 / 2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها موافقة القطن الكاميرونى على بيع مهاجمه للأهلى مقابل 300 ألف دولار، والمنتخب الأوليمبى يطير غدا إلى طوكيو.