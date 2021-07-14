شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة: أعود للزمالك بعد 5 أيام.. وأزمتى نفسية وأنتظر دعم كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الله جمعة ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إنه يعانى من إصابة جزع فى الرباط الداخلى للركبة من الدرجة الثانية، الأمر الذى أدى لغيابه عن المشاركة مع الفريق طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى إن البعض اتهمه بالتخاذل وادعاء الإصابة وإن هذا الأمر غير صحيح ولم يحدث.

أضاف جمعة خلال تصريحاته لبرنامج "التالتة يمين" عبر شاشة قناة الزمالك، مع الإعلامي محمد عبد الواحد، إنه سيعود لتدريبات الزمالك بعد 5 أيام بعد أن انتهى من البرنامج التأهيلي الذى خضع له.

تابع عبد الله حديثه، إنه يعد جمهور الزمالك بالعودة بقوة وإن يكون عند حسن ظنهم، لافتًا إلى إنه يعلم مدى زعلهم نظرًا لغيابه طوال الفترة الماضية وغياب التركيز عنه.

قال عبد الله جمعة: "عارف إن الجمهور زعلان منى لإنى مكنتش مركز فى الفترة اللي فاتت، لكن اعدهم بالعودة بقوة وأن أصبح رقم 1، وأنا واحد من الجمهور مش مجرد لاعب".

أضاف: "أزمتى نفسية بعض الشيئ، وأنتظر دعم الجهاز الفنى وأن يجلس معى باتريس كارتيرون وأعده بالتركيز فى الفترة المقبلة، وأن أكون عند حسن ظنه وحسن ظن الجمهور".