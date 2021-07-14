الخليج 365 يكشف.. هنا جودة تستعد لكتابة تاريخ جديد لمصر في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - تستعد هنا جودة لكتابة تاريخ جديد لها ولتنس الطاولة المصرية، حال مشاركاتها مع منتخب مصر في أوليمبياد "طوكيو 2020".

وتواجدت هنا جودة مع منتخب مصر لتنس الطاولة للرجال وللسيدات خلال المعسكر الذي أقيم في ألمانيا إستعدادا للأوليمبياد.

وأعلنت هنا جودة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن استلامها لبطاقة المشاركة في أوليمبياد طوكيو.

وكشف معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطالة في تصريحات عبر "الخليج 365"، إلى وجود هنا جودة كإحتياطي في قائمة منتخب مصر لتنس الطاولة "سيدات".

وأشار عاشور في تصريحاته لمصراوي، إلى أنه في حالة إصابة أي لاعبة من الفريق الأساسي أو استبعادها لأي سبب، سوف تشارك هنا جودة مكانها في منافسات الفرق.

وفي حالة مشاركة هنا جودة في الأوليمبياد ستصبح أصغر لاعبة مصرية تمثل مصر في تاريخ المشاركات بدورات الألعاب الأولمبية.

وكانت هنا جودة قريبة من أن تكون أصغر لاعبة في تاريخ الأولمبياد، لكنها ستصبح ثاني أصغر لاعبة "حال شاركت" بعد السورية هند ظاظا صاحبة الـ 12 عاما، التي تأهلت للأولمبياد بعد فوزها بذهبية بطولة غرب أسيا التي أقيمت في الأردن 2020 على حساب اللبنانية ماريانا سهاكيان في المباراة النهائية.

وكتبت هنا جودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: " خليك ورا حلمك خطوة بخطوة".

وقالت "عام 2015 اول بطولة دولية اشارك فيها في السويد واول صورة اتصورها... بعد ما رجعت ماما عملت صورتي وعليها علامة الاولمبياد وحطتها قدامي من يومها... عشان افتكر حلمي دايما".

وواصلت "عام ٢٠٢١ النهاردة استلمت بطاقة المشاركة في اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠... فرحة كبيرة قوي.. اصغر لاعبة مصرية مشاركة في بعثة مصر للاولمبياد من بدايتها حتي الآن".

وأشارت "اول خطوة في طريق طويل محتاج تمرين وتعب واصرار وعزيمه لسنين لتحقيق حلمي باذن الله..ميدالية اوليمبية لمصر في تنس الطاولة".

واضافت "الطريق صعب جدا وطويل جدا وفيه مطبات كتير.. ان شاء الله اكون قد المسؤلية واحقق الحلم ان شاء الله".

مختتمة كلماتها عبر صفحتها قائلا "دعواتكم الجميلة ودعمكم اكبر تشجيع ليا".

وأعلنت اللجنة الاوليمبية عبر صفحتها الرسمية عن قائمة مصر لتنس الطاولة المشاركة في الأوليمبياد ثلاثة لاعبين من الرجال وهم الشقيقان عمر وخالد عصر وأحمد صالح، ومن الأنسات دينا مشرف ويسرا حلمي وفرح عبد العزيز.

جدير بالذكر أن هنا جودة ساهمت في فوز سيدات الأهلي بدوري تنس الطاولة الموسم الأخير، وفي يونيو الماضي تصدرت هنا جودة تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة للناشئات تحت 15 سنة.