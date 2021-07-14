صحيفة جنوب إفريقية: الأهلي "جبار" وتجاوزه صعب

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

رأت صحيفة "آي أو إل" (IOL) الجنوب أفريقية، اليوم الأربعاء، أنه سيكون من الصعب تجاوز فريق نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، نظيره النادي الأهلي الذي وصفته بـ"الجبار" في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء يوم السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إن المارد الأحمر سيخوض النهائي الرابع عشر ويطارد النجمة العاشرة، وهو رقم قياسي رائع، لذا سيسعى جاهدا لتحقيق الفوز.

وأضافت أنه مع ذلك، لن يخيب ظنّ فريق كايزر تشيفز الذي وصل إلى المباراة النهائية الأولى في تاريخه كما أن زيارته الأخيرة إلى الدار البيضاء أسفرت عن الفوز على الوداد البيضاوي في دور نصف النهائي الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن المباراة سوف تتميز بالمزيد من الإثارة لأن الفريق المصري يدربه مدرب منتخب بافانا بافانا السابق بيتسو موسيماني، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ انضمامه إليه في عام 2020.

واعتمد فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي - الذي فاجأ الجميع بتأهله للمباراة النهائية على عكس التوقعات- طوال مشواره بالبطولة القارية على أسلوب وطريقة لعب دفاعية في كل مبارياته بالمسابقة، حتى نجح في الوصول إلى نهاية مشوار البطولة.

ولعب كايزر تشيفز في النسخة الجارية من دوري الأبطال، 14 مباراة، فحقق 6 انتصارات، وتعادل 6 مرات، وتلقى هزيمتين فقط، وأحرز لاعبوه 12 هدفا فقط، فيما تلقت شباكه 9 أهداف.