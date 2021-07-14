صحيفة جنوب إفريقية: الأهلي "جبار" وتجاوزه صعب

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:
رأت صحيفة "آي أو إل" (IOL) الجنوب أفريقية، اليوم الأربعاء، أنه سيكون من الصعب تجاوز فريق نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، نظيره النادي الأهلي الذي وصفته بـ"الجبار" في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء يوم السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إن المارد الأحمر سيخوض النهائي الرابع عشر ويطارد النجمة العاشرة، وهو رقم قياسي رائع، لذا سيسعى جاهدا لتحقيق الفوز.
وأضافت أنه مع ذلك، لن يخيب ظنّ فريق كايزر تشيفز الذي وصل إلى المباراة النهائية الأولى في تاريخه كما أن زيارته الأخيرة إلى الدار البيضاء أسفرت عن الفوز على الوداد البيضاوي في دور نصف النهائي الشهر الماضي.
وأشارت إلى أن المباراة سوف تتميز بالمزيد من الإثارة لأن الفريق المصري يدربه مدرب منتخب بافانا بافانا السابق بيتسو موسيماني، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ انضمامه إليه في عام 2020.
واعتمد فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي - الذي فاجأ الجميع بتأهله للمباراة النهائية على عكس التوقعات- طوال مشواره بالبطولة القارية على أسلوب وطريقة لعب دفاعية في كل مبارياته بالمسابقة، حتى نجح في الوصول إلى نهاية مشوار البطولة.
ولعب كايزر تشيفز في النسخة الجارية من دوري الأبطال، 14 مباراة، فحقق 6 انتصارات، وتعادل 6 مرات، وتلقى هزيمتين فقط، وأحرز لاعبوه 12 هدفا فقط، فيما تلقت شباكه 9 أهداف.