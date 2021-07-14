مران الأهلي الأول في المغرب.. مشاركة علي لطفي وبواليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

شارك علي لطفي حارس مرمي النادي الأهلي في المران الجماعي لناديه مساء اليوم استعدادا لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويلتقي الأهلي بنظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتخلص علي لطفي من آلام العضلة الضامة التي عاني منها في الأيام الماضية، والتي غاب بسببها عن التدريبات الجماعية ومباراتي المقاصة والمقاولون العرب.

وانتظم علي معلول في المران الجماعي، بعد تخلصه من حالة الإجهاد التي عانى منها عقب مواجهة مصر للمقاصة

كما شارك كريم نيدفيد لاعب الفريق، في جزء من المران الجماعي، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الركبة وبات قريب من العودة للمشاركة في المباريات.

وواصل وليد سليمان لاعب الفريق تدريباته التأهيلية، حيث خاض تدريبات بالجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي.

وشارك والتر بواليا، مهاجم الفريق، في مران الفريق اليوم بالمغرب بعد تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة.

وانتظم بواليا في مران الأهلي اليوم بشكل طبيعي دون آلام، بعدما حرمته الإصابة البسيطة التي تعرض لها مؤخرًا من تدريبات الفريق الجماعية الأيام الماضية.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن بواليا خضع لأشعة على الركبة يوم السبت الماضي، أوضحت أنه يعاني من التهاب بسيط في أوتار الركبة.

وأضاف أبو عبلة أن بواليا أدى برنامجًا تدريبيًّا وعلاجًا طبيعيًّا بشكل منفرد الأيام الماضية، قبل أن يشارك في مران اليوم بعد تعافيه من الإصابة.

ويؤدي الأهلي مرانه الأول حاليا في المغرب على ملعب "كهرماء"، الذي يبعد عن مقر إقامة الفريق في مدينة الدار البيضاء بنحو ٣٠ دقيقة.

وحرص مسئولو الأهلي على القيام بأعمال التعقيم لأدوات التدريب وكذلك ملعب "كهرماء"، وذلك استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مساء السبت القادم في نهائي دوري أبطال إفريقيا.